عجز الميزانية لسنة 2020 بلغ 901.976 مليار دج

قال المدير العام للميزانية عبد العزيز فايض، أن عجز الميزانية لسنة 2020 بلغ نحو 901.976 مليار دج. أما العجز الفعلي فقد سجل ارتفاعا بمعدل 48.22 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وأضاف عبد العزيز فايض خلال استماعه من قبل لجنة المالية والميزانية لدراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020. أن الإنخفاض المعتبر لإيرادات الميزانية “-21.40 بالمائة” يعود إلى تأثير الحجر الصحي المفروض لمواجهة إنتشار الكوفيد على الأنشطة الإقتصادية.

كما أفاد المدير العام للميزانية عبد العزيز فايض، بأن قطاعات الصحة، التربية والداخلية قد حصلت على اعتمادات إضافية من خلال إتخاذ تدابير لمواجهة الأزمة. على رأسها إعادة النظر في مرسوم الصفقات العمومية لإيجاد تسهيلات لاقتناء التلقيح الخاص بالكوفيد. وكذا تجميد 4500 مشروع (لم يبدأ انجازه بعد) بمبلغ 15 ألف مليار دج.

وخلال المناقشة، تطرق النواب إلى مشاكل تنموية تمس ولاياتهم من بينها رفع التجميد عن بعض المشاريع الحيوية التي تعد شريان حياة لسكان هذه المناطق. إلى جانب فتح اعتمادات لمشاريع أخرى تساهم في رفع الغبن عن قاطنيها.

كما طالب النواب بضرورة التركيز على معياري الكفاءة والخبرة في تعيين المسؤولين عن المديريات في شتى ولايات الوطن.