عجز الميزان التجاري بـ4.68 مليار دولار خلال 8 الأشهر الأولى لسنة 2019

سجل الميزان التجاري الجزائري عجزا بقيمة 4.68 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقابل 3.05 مليار دولار سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية.

كشفت أرقام المديرية العامة للجمارك، اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن صادرات الجزائر بلغت 24.30مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 27.53 مليار دولار سنة 2018.

مسجلة بذلك انخفاضا قرت نسبته بـ11.76 في المائة.

وأفادت أرقام مديرية الجمارك أيضا تسجيل واردات الجزائر لانخفاض قدرت نسبته 5.26 في المائة، لتبلغ بذلك 28.97 مليار دولار مقابل 30.58 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018.