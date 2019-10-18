عجز الميزان التجاري بـ4.68 مليار دولار خلال 8 الأشهر الأولى لسنة 2019

الوطني
  • -
  • 0
عجز الميزان التجاري بـ4.68 مليار دولار خلال 8 الأشهر الأولى لسنة 2019
بقلم فوزية مسعدي

سجل الميزان التجاري الجزائري عجزا بقيمة 4.68 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقابل 3.05 مليار دولار سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية.

كشفت أرقام المديرية العامة للجمارك، اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن صادرات الجزائر بلغت 24.30مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 27.53 مليار دولار سنة 2018.

مسجلة بذلك انخفاضا قرت نسبته بـ11.76 في المائة.

وأفادت أرقام مديرية الجمارك أيضا تسجيل واردات الجزائر لانخفاض قدرت نسبته 5.26 في المائة، لتبلغ بذلك 28.97 مليار دولار مقابل 30.58 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714298

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com