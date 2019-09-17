عجز الميزان التجاري يتجاوز 4 مليار دولار خلال السبع أشهر الأولى من 2019

الوطني
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عجز الميزان التجاري يتجاوز 4 مليار دولار خلال السبع أشهر الأولى من 2019
بقلم ايمان عياش

سجل الميزان التجاري عجزا قدر ب4.41 مليار دولار خلال الأشهر السبع الأولى لـ 2019 مقابل 3.05 مليار دولار لسنة 2018.

 جاء هذا حسب المديرية العامة للجمارك والتي تظهر بلوغ الصادرات الجزائرية 21.64 مليار دولار هذه السنة أي بانخفاض 8.59 بالمائة

 

وبلغت قيمة الواردات 26.05 مليار دولار والتي سجلت إنخفاضا بنسبة 2.52 بالمائة مقارنة بسنة 2018

 

ولايزال قطاع المحروقات يسجل حصة الأسد من صادرات البلاد بنسبة 93.02 بالمائة خلال هذه السنة

 

وسجلت الصادرات خارج المحروقات نسبة ضئيلة جدا حيث لم تتجاوز 1.51 مليار دولار أي بإنخفاض 10.49 بالمائة

 

وتتمثل الصادرات خارج المحروقات في المواد الخام بقيمة 59.85 مليون دولاروالمواد الإستهلاكية غير الغذائية بـ 22.52 مليون دولار

 

وعرفت فاتورة واردات الوقود إنخفاضا ب53بالمائة وقدرت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 4.873 مليار دولار والتي إنخفضت بـ 5.86 بالمائة


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