عجز خزينة الدولة يتراجع بـ66 بالمائة

بلغ عجز الرصيد الاجمالي لخزينة الدولة بنهاية جويلية الماضي 735 مليار دج أي بتراجع نسبته 66 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.

حسبما كشفه المدير العام لخزينة الدولة بوزارة المالية، صالح لباني، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح لباني، أن انخفاض العجز يرجع إلى تسجيل إيرادات إضافية لخزينة الدولة تتعلق بعائدات أرباح بنك الجزائر والجباية النفطية والعادية.

وفي هذا الإطار، استفادت الخزينة من عائدات أرباح بنك الجزائر، تقدر قيمتها بـ919 مليار دج إلى غاية نهاية جويلية 2017.

أما الجباية العادية، فقد ارتفعت من جانبها بنسبة 7 بالمائة إلى غاية نهاية جويلية 2017، حسب الأرقام التي عرضها، لباني.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الخزينة العمومية تعرضت خلال الأشهر الأولى لـ2017 لـ”ضغوطات جد كبيرة”.

وهذا نظرا إلى متطلبات التكفل بالديون المستحقة لدى المؤسسات، التي تشرف على إنجاز مختلف المشاريع العمومية.