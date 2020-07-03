عجز مالي بـ 1000 مليار سنتيم لأندية المحترف الأول

كشفت المديرية الوطنية لمراقبة وتسيير الأندية المحترفة، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تسجيلها لعجز مالي لدىى أندية المحترف الأول بـ1000 مليار سنتيم.

ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات رئيس المديرية الوطنية لمراقبة وتسيير الأندية المحترفة، رضا عبدوش، أين قال: “لاحظنا عجز مالي متراكم للأندية بقيمة 1000 مليار سنتيم”.

وأضاف رئيس المديرية الوطنية لمراقبة وتسيير الأندية المحترفة: “هذا ناهيك عن الديون، بالإضافة إلى ناديين لم يقدما تقريرهما لموسم 2018 إلى حد الآن”.

وسجلت المديرية الوطنية لمراقبة وتسيير الأندية المحترفة، هذا المبلغ المالي الضخم، ضمن المتابعة التي أجرتها منذ تنصيبها شهر أكتوبر 2019.