عجلة البطولة المحترفة تعود للدوران في موسمها الجديد

سيكون عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، على موعد مع افتتاح الموسم الجديد من البطولة الوطنية المحترفة 2022-2023.

وبرمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم، أربعة مباريات من هذه الجولة الأولى، لنهار اليوم الجمعة، انطلاقا من الساعة الخامسة.

كما ستلعب أربعة مباريات أخرى، يوم غد السبت، لاستكمال باقي مباريات هذه الجولة الأولى من البطولة المحترفة.

وجاء برنامج الجولة الاولى من البطولة المحترفة 2022-2023 كاملا على النحو التالي: