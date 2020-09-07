عجلة التصدير الجزائرية تتحرك.. اقتحام السوق الأمريكية ومليارين ونصف دولار سلع مصدرة

قال محمد خساني رئيس الفيدرالية الجزائرية للإستيراد والتصدير والتجارة الدولية، أن الجزائر ستبلغ مع نهاية السنة الجارية ملياريين و نصف دولار من السلع المصدرة للخارج رغم الشلل الذي سببته جائحة كورونا.

هذا وكشف المتحدث في اتصال هاتفي لـ “النهار أون لاين”، أن الجزائر اقتحمت السوق الأمريكية بنصف مليون عجلة من المطاط موجهة لكبرى الشركات الأمريكية.

وأضاف أن تجارة المقايضة مع الدول الإفريقية تشمل كل المنتوجات الجزائرية على غرار الحليب، التمور، الخضر، البلاستيك، الألبسة وغيرها، وتجلب من دول الجوار عديد السلع كالمانغ والشاي وغيرها .

فيما أوضح أن ولاة المناطق الحدودية هم من يتحكمون في تفاصيل الإجراء، مضيفا أن الجزائر بأمس الحاجة إلى إستحداث منطقة حرة في واد سوف لتقوية التجارة مع الدول الإفريقية.

و من جهة أخرى أوضح أن المصدرين بحاجة إلى دعم إعلامي كإستحداث قناة المصدر لعرض المنتوج الجزائري والتعريف به .