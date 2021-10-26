عجلة الرابطة الثانية تعود للدوران والقمة في بن حداد

تعود اليوم عجلة الرابطة الوطنية الثانية للدوران بلعب مباريات قوية ومثيرة بين الفرق التي تبحث عن التألق ولعب الأدوار الأولى و فرق أخرى تبحث عن فرض نفسها.

وتستقطب مباراة رائد شباب القبة أمام نجم بن عكنون أنظار عشاق المستديرة المحلية التي ستجري اليوم بملعب محمد بن حداد بداية من الساعة الـ 15:00.

وتعتبر موقعة اليوم بمثابة الإنطلاقة الحقيقية لمنافسة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وهو”الداربي” الذي سيستقطب حتما الأنظار بين فريقين يملكان لاعبين ممتازين، خاصة من جانب النادي العريق “لارسيكا” الذي استقدم عدد مميز من اللاعبين.

إلى جانب ذلك، يستقبل جمعية وهران الضيف إتحاد الحراش بـ “الباهية”، حيث يأمل الفريقان تحقيق انطلاقة مثالية شأنهما شأن مولودية بجاية الذي يستقبل أهل البرج، في حين ستلعب باقي المباريات بأهداف متباينة.