عجلة المحترف الأول تعود للدوران بمواجهات في قمة الإثارة

تعود عجلة المحترف الأول، إلى الدوران اليوم الإثنين، بإجراء مباريات الجولة الـ14، والتي تحمل مواجهات واعدة، يتصدرها داربي إتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد.

وسيحل نادي شباب بلوزداد، ضيفا ثقيلا على اتحاد العاصمة، وعينه على النقاط الثلاث، ليحافظ على مركزه الأول في جدول ترتيب البطولة.

وفي المقابل، يرفض اتحاد العاصمة، تسجيل تعثر جديد على ميدانه، أين يطمح للإلتحاق بمقدمة ترتيب المحترف الأول.

ومن جهة أخرى ستشهد هذه الجولة من المحترف الأول، مواجهات أخرى واعدة، على غرار المباراة التي ستجمع نصر حسين داي، بنادي بارادو، ومولودية وهران، أمام أولمبي الشلف.

ويأتي برنامج الجولة الـ14، والمقرر إجراؤها أمسية اليوم الإثنين، على النحو التالي:

اتحاد العاصمة – شباب بلوزداد

نصر حسين داي – نادي بارادو

أهلي برج بوعريريج – شبيبة القبائل

جمعية عين مليلة – شباب قسنطينة

نجم مقرة – اتحاد بسكرة

مولودية وهران – أولمبي الشلف