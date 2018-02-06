عجوزتان بتسمسيلت تعيشان الفقر والعزلة بسبب إهمال السلطات المحلية

تعيش إمرأتان من دوار أولاد بن شهرة الواقع بدائرة الأرجان بتسمسيلت ، دوامة العزلة والفقر التهميش و إنعدام أبسط ضروريات العيش الكريم.

و قد فقدت السيدة “بختة” الأمل في الحياة كونها محرومة من الدعم الاجتماعي الذي تقدمه السلطات المحلية،

والعيش الكريم حيث تتجرع مرارة البؤس و الحرمان.

وصولا إلى صور التخلف واللامبالاة التي طغت على حياتهم المعدمة التي لا ترقى حتى إلى مستوى الفقر والعوز،ـ

و هذا حال العديد من العائلات بتسمسيلت.

و من جهة أخرى، قام عدد من المواطنين بلفتة إنسانية حسنة لزرع البسمة في وجوه الإمرأتان.

أين ساهموا في بناء بيت لهما.