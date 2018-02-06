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عجوزتان بتسمسيلت تعيشان الفقر والعزلة بسبب إهمال السلطات المحلية

أخبار الجزائر
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عجوزتان بتسمسيلت تعيشان الفقر والعزلة بسبب إهمال السلطات المحلية
بقلم ليليا بن فرحات

تعيش إمرأتان من دوار أولاد بن شهرة الواقع بدائرة الأرجان بتسمسيلت ، دوامة العزلة والفقر التهميش و إنعدام أبسط ضروريات العيش الكريم.

و قد فقدت السيدة “بختة” الأمل في الحياة  كونها محرومة من الدعم الاجتماعي الذي تقدمه السلطات المحلية،

والعيش الكريم حيث تتجرع مرارة البؤس و الحرمان.

وصولا إلى صور التخلف واللامبالاة التي طغت على حياتهم المعدمة التي لا ترقى حتى إلى مستوى الفقر والعوز،ـ

و هذا حال العديد من العائلات بتسمسيلت.

و من جهة  أخرى، قام عدد من المواطنين بلفتة إنسانية حسنة لزرع البسمة في وجوه الإمرأتان.

 أين  ساهموا في بناء بيت لهما.

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