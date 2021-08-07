عجوز باكستانية تجاوزت المئة عام تتغلب على متحور “دلتا”

تعافت مسنة باكستانية، تبلغ 106 عام، من متحور “دلتا” لفيروس كورونا، حسب قناة “ARY News”.

وكانت المسنة، حاسين بيبي، البالغة من العمر 106 أعوام تتلقي العلاج في أحد مستشفيات مدينة كاراتشي.

واحتفل عمال المستشفى وأسرة المرأة المسنة بشفائها بتناول كعكة.

ويعد متحور “دلتا” من فيروس كورونا الأكثر انتشارا في معظم الدول الأوروبية.

وأوصى المركز الأوروبي للوقاية والإشراف على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، نهاية الشهر الماضي، بتشديد الإجراءات الهادفة لمنع انتشار المتحور.