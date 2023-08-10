عجوز تتجاوز القرن تتبنى قطا يبلغ 96 عاما بعمر الإنسان

تبنت عجوز أمريكية تبلغ من العمر 101 عاما، قطا يبلغ 20 عاما أي ما يناهز 96 عاما بعمر الإنسان.

بمجرد وصوله إلى الملجأ، خضع القط “جوس” لفحص صحي أظهر أنه “يتمتع بصحة جيدة”.

بعد وقت قصير من وصول جوس ، تلقى مدير الملجأ مكالمة غير متوقعة من عائلة تبحث عن حيوان أليف. يمكن أن يكون رفيقًا لامرأة مسنة تتجاوز القرن.

وأوضحت عائلة العجوز أن والدتهم، بيني ، البالغة من العمر 101 عامًا ، كانت قد حصلت مؤخرًا على قطتها.

وكان الموظفون حذرين بسبب عمر جميع الأطراف، لكن الأسرة قالت إنها مستعدة لرعاية القطة نيابة عن والدتها.

غالبًا ما يشعر كبار السن بالوحدة، لكن لديهم الكثير من الحب الذي لا يزال ثابتًا، وهذه العجوز اختارت أن تتبنى القطة نظرا لحبهم الشديد لها.

وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه القصة الرائعة حيث قال أحدهم “بارك الله في السيدة التي أنقذت القطة. من المأوى وأعطتها منزلاً جيدًا مع الكثير من الحب”.

وأضاف آخر “نرجو أن يكونوا معًا لسنوات عديدة، يا لها من عائلة رائعة. بارك الله فيك يا جدتي لرعايتك لهذه القطة الثمينة”.