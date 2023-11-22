عجوز ضمن شبكتين لترويج الإكستازي بالحراش في العاصمة 

نجحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الحراش في العاصمة من تفكيك شبكتين إجراميتين تروّج المؤثرات العقلية من بينهم إمرأة مسنة.

وحسب بيان ذات المصالح الشبكة تتكون من ستة أشخاص من بينهم إمرأة سبعينية محل أمر بالقبض عن قضية المتاجرة بالمخدرات.

العملية جاءت بعد إستغلال معلومات مفادها وجود شبكتين إجراميتين تعملان على ترويج المؤثرات العقلية بشتى أنواعها عبر كامل إقليم مقاطعة الحراش. من بينهم إمرأة مسنة تعمل على توزيع المؤثرات العقلية على المروجين مستغلة كبر سنها في تمرير الممنوعات وإخفائها داخل مسكنها. مع وجود مشتبه فيه ثاني يقود شبكة إجرامية أخرى تعمل كذلك على ترويج المؤثرات العقلية .

وأسفرت من تحديد هوية المشتبه فيهما وبعد عملية الترصد ووضع خطة أمنية محكمة تم توقيفهما .

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا ومواصلة للتحقيق تم تحديد هوية باقي شركائهم وتوقيفهم مع استصدار أذون بالتفتيش لمساكنهم حيث تم ضبط وحجز 12.710) قرص من المخدرات الصلبة ” إكستازي ” . بالإضافة إلى 1823 قرص مؤثر عقلي. وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 95 مليون سنتيم.

كما مكنت العملية من ضبط 5 قارورات محلول مخذر، وأيضا ميزان إلكتروني، بالإضافة إلى وصفات طبية مزورة . و 10 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأشكال والأحجام .

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية نقل وتخزين المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة في إطار جماعة إجرامية منظمة ، حيازة أسلحة بيضاء محظورة .