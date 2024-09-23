عجوز يعثر على عائلته بعد 70 عاماً من اختطافه

بعد مرور أكثر من 70 عاماً على اختطافه، تم لم شمل لويس أرماندو ألبينو مع عائلته. في فبراير 1951. اختطفت امرأة هذا الطفل الأمريكي البالغ من العمر ست سنوات أثناء لعبه في حديقة عامة للأطفال في كاليفورنيا.

ثم يتم نقل الطفل إلى الجانب الآخر من البلاد، إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وهناك وجد زوجين قاما بتربيته كطفل لهما. لأكثر من 70 عامًا، فقدت عائلته البيولوجية أثره، دون أن تنساه.

بدأ البحث عنه في عام 2020 عندما أجرت ابنة أخته، أليدا أليكوين، اختبار الحمض النووي. علمت بعد ذلك أن حمضها النووي متطابق بنسبة 22٪ مع رجل تبين أنه عمها. لكن في ذلك الوقت، لم يؤت بحثها لمعرفة هويته والتواصل معه بثماره.

تستأنف سعيها في أوائل عام 2024. وفي مكتبة أوكلاند، تجد هي وأطفالها صورة لويس أرماندو ألبينو بجوار شقيقه. بعد ذلك تقتنع أليدا أليكوين بأنه عمها تذهب إلى شرطة أوكلاند في نفس اليوم لإحضار هذا العنصر الجديد إلى التحقيق.

ثم عثر المحققون الأمريكيون على آثار لهذا الرجل، البالغ من العمر الآن 79 عامًا. ويؤكد اختبار الحمض النووي، الذي تم إجراؤه في جوان الماضي، أن هذا هو بالفعل العم أليدا أليكوين الذي تبحث عنه.

بعد ثلاثة أيام، وجد لويس أرماندو ألبينو عائلته في أوكلاند، بما في ذلك شقيقه روجر. تتذكر أليدا أليكوين قائلة: “لقد احتضنوا بعضهم بعضًا بشدة، وجلسوا وتحدثوا”.

وتم لم الشمل في الوقت المناسب، لأنه بعد أيام قليلة، توفي روجر ألبينو.