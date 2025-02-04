عجوط ثالث المسرحين من شبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، رسميا عن فسخ عقد المهاجم الشاب لوناس عجوط.

وارتفع بذلك، عدد اللاعبين الذين تم تسريحهم في فترة التحويلات الشتوية، في الشبيبة إلى 3 أسماء، بعد كل من الثنائي الإفريقي واتارا وكانوتي.

للإشارة، فإن عجوط، كان قد التحق بـ”الكناري” الصيف الماضي. قادما من رديف شباب بلوزداد، بعقد يستمر حتى 2026. غير أن الإدارة قررت التخلي عنه، بسبب عجزه عن فرض نفسه ضمن تعداد الفريق.

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