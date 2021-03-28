عجول إسبانية في السوق خلال شهر رمضان

الحكومة تتراجع عن استيراد اللحوم المبردة من البرازيل بسبب المدة المستغرقة

30 طلبا للاستيراد والعدد مرشح للارتفاع

تراجعت الحكومة عن استيراد اللحوم المبردة واستبدالها بعجول سيتم جلبها من إسبانيا تحسبا لشهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام معدودات.

تقرر وبصفة رسمية، الاستغناء عن استيراد اللحوم المبردة، التي كان من المفروض جلبها من دولة البرازيل، بسبب طول المدة التي تستغرقها، والتي لا تقل عن شهر، حسب الدراسة التي أعِدّت بهذا الخصوص، الأمر الذي جعل السلطات تغيّر من خطتها لإنعاش السوق الوطنية خلال الشهر الفضيل، باللجوء إلى العجول، والتي سيتم استيرادها من دولة إسبانيا.

وأكدت مصادر رسمية، بأن عدد الطلبات المودعة من طرف الراغبين في الاستيراد قد بلغ ثلاثين طلبا إلى غاية الخميس الماضي، في انتظار ارتفاع العدد إلى غاية تحديد آخر أجل مخصص لاستقبال الطلبات، وكشفت عن اجتماع ثانٍ سيعقد، بحر الأسبوع الجاري، بين وزارة التجارة ونظيرتها للفلاحة والتنمية الريفية، للفصل نهائيا في الملف، قبل الانطلاق في عملية الاستيراد تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أكد خلال آخر اجتماع للوزراء، على أهمية منح تراخيص استثنائية لاستيراد لحوم مبردة من قبل مستوردين ناشطين في كل ولاية تحسبا لشهر رمضان، وأعطى تعليمات من أجل مراقبة السوق بتنسيق بين مصالح وزارة التجارة والجهات الأمنية، من خلال التكثيف من دوريات التفتيش والتجارة لكشف التحايل عن طريق التخزين غير الشرعي لكميات اللحوم بغرض توجيه الأسعار، كما شدد على ضرورة التمييز عند العرض التجاري عبر كل الفضاءات، بين اللحوم المنتجة محليا واللحوم المستوردة.

وإلى جانب اللحوم الحمراء التي أمر الرئيس باستيرادها، أعلن الديوان الوطني للخضر واللحوم “أونيلاف”، عن توفير ثلاثين ألف طن من اللحوم البيضاء، سيتم تسويقها في شهر رمضان، فيما أعلن من جهته، الديوان الوطني لتربية الدواجن وتغذية الأنعام “أوناب”، عن توفيره لعشرة آلاف طن من اللحوم البيضاء وأربعين ألف أخرى سيتم توفيرها من قبل خواص، حيث سبق لهذا الديوان وأن أعلن عن استيراد 142 ألف طن من الصوجا، تم توزيعها على المربين من أجل ضمان استقرار الأسعار في السوق، التي بلغت مؤخرا 450 دينار للكيلوغرام الواحد.