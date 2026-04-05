عجّال يترأس اجتماعا مع مسؤولين من محافظة الطاقة الذرية

ترأس مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم الأحد، أشغال اجتماع جمعه بعدد من الاطارات الرئيسية في دائرته الوزارية، ومسؤولين من محافظة الطاقة الذرية (CMENA).

وقد تناول جدول أعمال الاجتماع دراسة وفحص عدد من الملفات المتعلّقة بتسيير القطاع. كما تم خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تقديم عدد من العروض الخاصة بالملفات موضوع النقاش. ليقدّم الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات بالخصوص.

