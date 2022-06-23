عداء مقدوني يثني على ظروف الإقامة بالقرية المتوسطية

أبدى العداء المقدوني، جوفان ستوجوسكي، المتواجد في وهران للمشاركة في ألعاب البحر المتوسط 2022، بظروف الإقامة بالقرية المتوسطية.

ونشر العداء ستوجوسكي، عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، صورة لوجبة العذاء التي قدمت لهم بالقرية المتوسطية.

كما علق ممثل دولة مقدومنيا في الألعاب المتوسطية، على هذه الوجبة، بمنحها علامة (10/10)، تعبيرا منه عن راضاه التام.

وفي صورة أخرى طريفة، نشرها جوفان ستوجوسكي، أبدى استغرابه لسعر البنزين بالجزائر، والذي اعتبره زهيدا جدا.

وعلق ستوجوسكي في هذا الخصوص: “معلومة اليوم.. مقابل 1 أورو يمكنك شراء 6 لتر بنزين في الجزائر”.