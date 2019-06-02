عدادي: “المشاركة في منافسة إفريقية حفزني للإمضاء في الشبيبة”

عبر توفيق عدادي، عن سعادته بالإنظمام لشبيبة القبائل، كما كشف القائد السابق لأولمبي المدية، عن الأمور التي حفزته لإختيار الشبيبة.

وصرح عدادي، عقب توقيع عقده: “سعيد بالإنظمام لشبيبة القبائل، شرف كبير بالنسبة لي اللعب في فريق بحجم الشبيبة، وتاريخها الكبير”.

وأضاف: “المفاوضات كانت سهلة، وتمت في ظرف وجيز، تلقيت عرض من نادي كبير مثل شبيبة القبائل، الذي لا يمكن رفضه، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع”.

وتابع: “مشاركت شبيبة القبائل في منافسة إفريقية، ولعبها دائما على الألقاب، هي من الأشياء الأساسية التي حفزتني لقبول عرض الإدارة”.