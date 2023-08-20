عدادي: “علينا التحضير جيدا لضمان التأهل أمام باندل في لقاء العودة”

أبدى لاعب اولمبي الشلف، توفيق عدادي، أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه، أمام باندل النيجيري، في لقاء ذهاب الدور التمهيدي الاول من كأس الكاف، مؤكدا عزمهم عل التدارك.

وصرح عدادي للصفحة الرسمية لأولمبي الشلف: “جئنا إلى نيجيريا بهدف العودة بنتيجة ايجابية، لكن المباراة كانت صعبة، وتلقينا هدف”.

كما أضاف: “لازال امامنا شوط ثاني، والذي سنخوضه بالجزائر، ونحن عازمون على التدارك لضمان التأهل”.

وتابع توفيق عدادي: “حاليا نملك نظرة عن منافسنا، وعلينا التحضير كما ينبغي لمباراة العودة من أجل تحقيق الفوز”.

يذكر أن أولمبي الشلف، انهزم أمس السبت، بهدف دون رد، أمام مضيفه باندل النيجيري، برسم لقاء الذهاب من الدور التمهيدي الاول لكأس الكاف.