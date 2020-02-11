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عداد كهربائي ذكي جزائري الصنع بشراكة بين مجمع “سونلغاز” وشركة “إيني”

الوطني
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عداد كهربائي ذكي جزائري الصنع بشراكة بين مجمع “سونلغاز” وشركة “إيني”
بقلم فوزية مسعدي

أكد الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، شاهر بولخراص، أن المجمع بصدد التحضير لإطلاق عداد كهربائي ذكي جزائري الصنع.

وقال بولخراص، خلال إفتتاحه أمس صالون الكهرباء والطاقات المتجددة، أن “إطلاق العداد الكهربائي المحلي الصنع سيكون ابتداء من العام المقبل”.

وأكد بولخراص، في تصريح له لوكالة الانباء الجزائرية، أن “سونلغاز قامت بتصنيع النموذج الأولي بالشراكة مع الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية “إيني” التي ستضمن تزويد العداد الذكي بالبطاقة الأم”.

وأشار ذات المسؤول أنه “يتم حاليا إختبار هذا النموذج الأولي بالشركة مع الجامعات ومراكز البحث، قبل غطلاق مسابقة بغضون أسابيع موجهة للمؤسسات النشائة الراغبة في تطويره”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772035

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