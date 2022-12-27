عدالة: ابرام اتفاقية توأمة تفاهم بين المدرسة العليا للقضاء وأكاديمية العدل التركية

تم اليوم بمقر وزارة العدل بالابيار بالعاصمة إبرام اتفاقية توامة تفاهم بين المدرسة العليا للقضاء وأكاديمية العدل التركية، حيث حضر مراسم التوقيع وزير العدل الذي استقبل نائب الوزير العدل الجمهورية التركية حسن يلمز ووفد مرافق له، وبحضور كذلك كل من المدير العام المدرسة العليا للقضاء عبد الكريم جادي رفقة المدير العام لادارة السجون و اعادة الادماج السعيد زرب و كذلك المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل ،و بعد التوقيع على المذكرة بين جادي عبد الكريم مدير المدرسة العليا للقضاء و محي الدين اوزدمير رئيس اكاديمية العدل التركية.

حيث صرح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء جادي عبد الكريم ان هذه الاتفاقية تهدف الى تعزيز الصداقة بين البلدين في اطار التكوين القضائي و تبادل الخبرات و تنظيم المنهج التعليمي وتسيره بين البلدين بهدف استفاذة القضاة و الطلبة القضاة من عدة نشاطات ،و ذلك باستغلال التكنولوجيات الحديثة التي تمكنهم من تبادل الوثائق و الرسائل و المنشورات العلمية و غيرها من الادوات التي تساهم في ترقية معارف و مهارات القضاة بين البلدين ،و مع نشر نتائج البحوث و المقالات المنجزة على مستوى المواقع الالكترونية للبلدين ، كما تقدم السيد جادي عبد الكريم بجزيل الشكر و الامتنان لوزير العدل خافظ الاختام عبد الرشيد طبي ،و نائب وزير العدل بالجمهورية التركية معبرا عن مدى تقديرهم لتعاونهم و عزمهم لتجسيد بنود هذه هذه المذكرة موضوع التوقيع .