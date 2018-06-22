عاجل

عدالة: الحكم بـ 7 سنوات سجن في حق تواتي بن مرزوق بسبب التخابر

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
عدالة: الحكم بـ 7 سنوات سجن في حق تواتي بن مرزوق بسبب التخابر
بقلم وافي مهاجري

حكمت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية حكما 7 سنوات سجنا نافدا في حق المدون بن مرزوق تواتي المحكوم عليه في محكمة الإستئناف بعدما أدينت المحكمة الإبتدائية بـ 10 سنوات سجن نافدا مع دفع غرامة مالية بقيمة 50000 دج .

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital