عدالة: الحكم بـ 7 سنوات سجن في حق تواتي بن مرزوق بسبب التخابر

حكمت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية حكما 7 سنوات سجنا نافدا في حق المدون بن مرزوق تواتي المحكوم عليه في محكمة الإستئناف بعدما أدينت المحكمة…
شهدت بلدية الشريعة مساء اليوم تساقطا غزيرا للأمطار استغرق عدة ساعات.
أدت إلى تسجيل خسائر مادية كبيرة بعدد من الأحياء والمنازل التي غمرتها المياه.
حيث تدخلت وحدات…
تمكنت عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية للدرك بالوادي، من توقيف عصابة وشبكة اجرامية ملثمة تتكون من 10 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 23 الى 37 سنة.…
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