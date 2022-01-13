عدالة: المضاربة والإحتكار..السلطات تردع المتلاعبين بقوت الجزائريين

طالع أيضا:

عالجت المصالح العملياتية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة من الفاتح سبتمبر 2021 إلى غاية 07 جانفي الجاري. 257 قضية متعلقة بالمضاربة والإحتكار في السلع والمواد الغذائية واسعة الإستهلاك عبر التراب الوطني.

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، فقد تورط في العملية 295 شخصا. وتمت العملية في إطار جهود الأمن الوطني في مكافحة كافة أشكال المضاربة في السلع.

وأضاف المصدر، أن المصالح العملياتية للشرطة القضائية، تمكنت خلال الفترة الممتدة ما بين 01 سبتمبر 2021 إلى غاية 07 جانفي، من معالجة 257 قضية.

ومتعلقة بالمضاربة و الإحتكار في السلع والمواد الغذائية الواسعة الإستهلاك عبر التراب الوطني. تورط فيها 295 شخص.

كما سمحت هذه العمليات من حجز 13273,22 قنطار من المواد الغذائية. و40667 لتر من مادة زيت المائدة.

كما قامت فرقة البحث و التدخل بامن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع مديرية التجارة بمداهمات وعمليات مراقبة واسعة ضد المضاربين والمحتكرين لمادة زيت المائدة.

العملية مست العديد من احياء الولاية تم خلالها حجز ما يزيد عن 16 الف لتر من زيت المائدة كانت مخبأة في مستودع غير قانوني وموجهة للاحتكار والمضاربة بإحدى الاحياء الشعبية في قسنطينة.

وعلى إثر ذلك تم تحرير محاضر مخالفات واتخاد الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

ميلة: حجز 1800 لتر من زيت المائدة الموجهة للمضاربة

كما استرجعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في ميلة، 1800 لتر من مادة زيت المائدة، في عملية أمنية.

وقال مصدر مطلع بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني، أن العملية جاءت بالاشتراك مع مصالح التجارة، حيث تم العثور على هاته الكمية بمحل تجاري. أين وجدت مخبأة بمكان خفي بالمحل.

هذا وتندرج العملية استنادا للمرجع ذاته، في إطار مهام ممارسة الشرطة الاقتصادية لمحاربة المضاربة.