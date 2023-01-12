قناة النهار عدالة: عقوبات صارمة ضد المعتدين على منتسبي التربية بقلم النهار أونلاين نشر في 12 جانفي 2023 - 22:01 شارك غرِّد أرسل 112 0 عدالة: عقوبات صارمة ضد المعتدين على منتسبي التربية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xDiYy اقرأ أيضا الشيخ النوي: قرية في عين تموشنت مبنية تحت خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي ولحد الآن مافراوهاش قناة النهار 29 ديسمبر روبورتاج: موضة "الفينتاج" تعود بالشباب إلى سنوات الزمن الجميل قناة النهار 27 ديسمبر صناعة: التكنولوجيا الحديثة المحلية .. الطريق للمساهمة في إقتصاد المياه قناة النهار 08 جانفي السياحة الصحراوية تنتعش مع نهاية كل سنة.. تسجيل حركية بشركات النقل الجوي قناة النهار 28 ديسمبر نصر الدين قمريش: وزير الشباب والرياضة يحاول توجيه الأموال الموجهة للأندية نحو التطوير قناة النهار 24 ديسمبر النهار ترندينغ: رجل مخادع يمتهن حرفة التسول في وهران ومبابي يصنع الحدث في إحتفالات الأرجنتين قناة النهار 24 ديسمبر محمد: "بديت نخدم في عمري 10 سنوات ''درت برويطة ونتجول في الاحياء'' قناة النهار 28 ديسمبر عبد الله هنين: شاهد.. تقنية جديدة لمعرفة الألوان وأنت مغمض العينين قناة النهار 04 جانفي وزير التجارة : خط السكة الحديدية الجديد مكسب للإقتصاد الجزائري قناة النهار 26 ديسمبر ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة بعد ودية غانا قناة النهار 07 جانفي