عدة أندية تريده.. توينتي يفصل في مصير زروقي

الرياضة
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عدة أندية تريده.. توينتي يفصل في مصير زروقي
بقلم إسماعيل عشاش

حسم نادي توينتي الهولندي، في مُستقبل الدولي الجزائري، رامز زروقي، مُتخذا قرار بعدم السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مهما كانت العروض التي ستصله خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتحدث المدير الرياضي لفريق مدينة أنشخيده، بخصوص متوسط ميدان مُحارب الصحراء قائلا :”من الأفضل له أن يستمر معنا لموسم جديد، لقد لعب عاما فقط في المُستوى العالي، وننوي المُحافظة على تعدادنا كاملا إستعدادا للطبعة القادمة من الدوري”.

وواصل في سياق مُتصل :”العديد من الفرق طلبت خدمات رامز، ولكن الخيار الأمثل بالنسبة له هو مواصلة كسب الخبرة معنا، وبعدها يمكنه تغيير الأجواء”.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء لا يزال مُرتبطا بعقد مع فريقه الحالي، الى غاية 2023، ولكنه يحلم بالإنتقال لأحد الدوريات الأوروبية الكُبرى، لأن ذلك سيكون السبيل الأمثل لفرض نفسه أساسيا مع المنتخب الوطني.


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