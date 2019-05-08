عدد أيام شهر رمضان 2019 “فلكيا” في هذه الدول

بدأ شهر رمضان رسميا، يوم الإثنين 6 ماي 2019، ويوم رؤية هلال شهر شوال 1440، هو يوم 29 رمضان، الموافق ليوم الإثنين 3 جوان 2019.

وكان ذلك في أغلبية الدول العربية، على غرار الجزائر، والسعودية، والكويت، ومصر، وغيرها من الدول.

وطبقا للحسابات الفلكية، سوف تتم مشاهدة هلال شوال، مساء الإثنين، 3 جوان.

ليكون عدد أيام شهر رمضان 2019 “فلكيا”، هو “29 يوما” غير كامل العدة.

وبالتالي يكون موعد أول أيام عيد الفطر “غرة شوال”، هو يوم الثلاثاء 4 جوان 2019، في السعودية والكويت والإمارات ومصر.

ويجتهد كل مسلم الاستفادة بكل عدد أيام رمضان، حيث يواظب الجميع على صوم رمضان أحد فروض الإسلام الخمسة.

وفي الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، يتحرى المسلمون ليلة القدر وما فيها من خير وفضل عظيم.