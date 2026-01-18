عدد الأنشطة خلال الأسبوع العالمي للمقاولاتية 2025.. الجزائر تحتل المرتبة الأولى

احتلت الجزائر المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الأنشطة التي نظمت خلال الطبعة الـ17 للأسبوع العالمي للمقاولاتية 2025، بحسب ما أعلنت عنه الشبكة العالمية للمقاولاتية “GEN”.

و أوضح بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ، اليوم الأحد، أن هذا التتويج خلال “مشاركة الجزائر في الأسبوع العالمي للمقاولاتية. حيث نظمت هذه الطبعة تحت الرعاية السامية للوزير الأول. وشهدت مشاركة واسعة شملت مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للمقاولاتية. من قطاعات وزارية وهيئات دعم ومرافقة، ومؤسسات ناشئة ومصغرة، وشركاء وطنيين ودوليين”.

وكانت هذه الطبعة -بحسب المصدر ذاته- “مؤشرا قويا على التعبئة الوطنية بما يعكس الاهتمام المتنامي بالمقاولاتية. وتجسيدا لشعارها “معا نبني Together , We Build “