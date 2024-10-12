عدد الأُسر الموصولة بشبكة الألياف البصرية يتعدى 1.5 مليون

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عن تحقيق قفزة نوعية وكمية جديدة في ميدان الربط بالٵلياف البصرية ٳلى غاية المنزل (FTTH)، حيث تخطى عدد الأسر الموصولة عتبة 1.5 مليون.

وجاء هذا، تجسيدا لمسعى الرقمنة الشاملة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعميم تكنولوجيا الألياف البصرية.

وسمح تنفيذ مخطط العمل المسطر ببلوغ 1،5 مليون أسرة موصولة بشبكة الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH).

وتتوج هذه الوثبة المنحنى التصاعدي لمجموع الأُسر الموصولة بهذه التكنولوجيا الحديثة.

حيث ارتفعت من 53 ألف أسرة مطلع سنة 2020 ٳلى عتبة 1 مليون أسرة في نوفمبر 2023. لتتجاوز 1.5 مليون أسرة بداية أكتوبر 2024، موزعة عبر 58 ولاية.

ويصاحب هذا التطور الكمي تحسن نوعي في سرعة التدفق المتاحة للمشتركين.

حيث أطلقت اتصالات الجزائر عروضا مخفضة للراغبين من الاستفادة في التدفقات العالية تصل إلى 1 جيغابيت/ثانية حسب الطلب.

ومن المنظور التقني، تحظى تكنولوجيا الٵلياف البصرية ٳلى غاية المنزل (FTTH) بميزات وخصائص جودة فريدة. ترتقي بتجربة المستعمل و تتماشى مع متطلباته.

فلكونها تستخدم الألياف البصرية على طيلة المسار، من البداية إلى النهاية بين عقدة الربط البصرية والمشتركين، فهي تسمح بالنفاذ إلى الانترنت ذي التدفق العالي جدا.

كما تمنح هذه التقنية، علاوة على ذلك، استجابة سريعة مع تلافي الاضطرابات الكهرومغناطيسية.

تجدر الإشارة أنّ برنامج تعميم تكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنازل متواصل من خلال توصيل كافة الأسر غير المستفيدة بعد من الأنترنت الثابت، لاسيما في الأحياء الجديدة والأقطاب الحضرية.

عصرنة شبكة النفاذ النحاسية القائمة وتحويل مشتركي الشبكة النحاسية القديمة xDSL تدريجيا إلى تقنية FTTH.

في الأخير، وجب التذكير أن الوثبة التي حققتها الجزائر في اعتماد هذه التكنولوجيا تندرج في سياق التصاعد المتواصل للعدد الٳجمالي للأُسر الموصولة بشبكة الأنترنت الثابت، حيث ارتفع مجموعه من 3،5 مليون بداية سنة 2020 ٳلى 5،8 مليون شهر ٵكتوبر 2024.