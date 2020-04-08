عدد الإصابات بكورونا في أمريكا يتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

سجلت الولايات المتحدة، أزيد من 400 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا تزال تحتل المركز الأول عالميا من حيث حصيلة المصابين.

وحسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية بالولايات المتحدة، تم تسجيل إلى غاية اليوم الأربعاء، 402471 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا.

وتعتبر الولايات المتحدة أول دولة عالميا من حيث حصيلة الإصابات، وتليها إسبانيا التي سجلت 146690 إصابة، فيما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ135586 حالة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء الفيروس بـ12914 حالة، وتحتل إيطاليا المركز الأول بـ17127 وفاة، وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ14555 حالة.