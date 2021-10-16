عدد الإصابات بكورونا في تراجع و26 لم تسجل اي حالة

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 205.199 حالة مؤكدة بالفيروس. في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 5.870 حالة وفاة.

ووفق ذات البيان فقد تماثلت 243 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 140.687 حالة. بينما يتواجد 13 شخصا بالعناية المركزة.وأضاف البيان أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 3 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.