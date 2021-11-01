عدد الإصابات بكورونا يتجاوز مجددا عتبة الـ 100 و5 ولايات تسجل أكثر من 10 حالات

سجلت وزارة الصحة اليوم الإثنين 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 206566 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 5.924 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 79 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 141746 حالة. بينما يتواجد 14 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 5 لايات أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.