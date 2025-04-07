عدد الرجال أكثر من النساء في الجزائر

كشف الديوان الوطني للإحصاء، في آخر تقاريره، عن استمرار الجزائر في تسجيل تقدم من حيث عدد الذكور مقارنةً بالإناث طيلة الفترة الممتدة من 2000 إلى غاية 2023. بفارق تراوح بين 300 ألف، 500 ألف و600 ألف نسمة، إذ عرف النمو الديمغرافي ارتفاعاً بـ16 مليون نسمة منذ بداية الفترة المعنية بالإحصاء إلى غاية 2023، بنسبة زيادة تصل إلى مليون نسمة سنوياً.

وأبرز الديوان عدد السكان، حسب الفئة العمرية على مدار 23 سنة،

إذ كانت الفئة الأقل من 15 سنة تزيد عن 10 ملايين و300 ألف نسمة. وتلك من 15 إلى 59 سنة تزيد عن 18 مليون نسمة، والتي تزيد عن 60 سنة تقدر بـ 2.039.174 نسمة.

وأشار الديوان في تقريره إلى تسجيل انخفاض في التعداد بالنسبة لفئة الأقل من 15 سنة إلى 9 ملايين نسمة إلى غاية سنة 2010. مقابل ارتفاع في نسبة نمو الفئة بين “15 و59 سنة” إلى ما بين 19 و23 مليون نسمة، طيلة هذه الفترة.

وسجلت فئة الأقل من 15 سنة ارتفاعا، خلال سنة 2023، لتصل إلى أزيد من 14 مليون، مقابل أزيد من 27 مليون للفئة بين 15 و59 سنة. وأزيد من 4 ملايين و400 ألف للفئة التي يزيد عمرها عن 60 عاما.

260 ألف وفاة سنويا في الجزائر

وبالنسبة لعدد الوفيات السنوية، أشار الديوان في تقريره إلى أنه كان يتراوح بين 140 ألفاً إلى 198 ألف وفاة منذ عام 2000 إلى غاية 2019. ليرتفع إلى 236 ألفاً عام 2020، و210 آلاف عام 2022.