عدد المشتركين بالملايين ..رونالدو يطلق قناته الخاصة على اليوتوب
بقلم عزيز طالبي
كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن إطلاق قناته الخاصة على تطبيق “اليوتوب” التي تحمل اسمه UR CRISTIANO.
ولقي قرار كريستيانو رونالدو، ترحيبا كبيرا من قبل عشاقه و معجبيه، حيث تجاوز عدد المشتركين في قناته خلال 3 ساعات فقط إلى أكثر من 3.5 مليون متابع.
كما سجل رونالدو رقما قياسيا جديدا بوصول القناة إلى 100 ألف مشترك في أقل من 20 دقيقة من الإطلاق.
و تتضمن قناة نجم النصر السعودي عدد من الفيديوها، التي يبرز من خلال حياته الشخصية واهتماماته.
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