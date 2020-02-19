عدد المصابين بفيروس كورونا على سفينة اليابان يصل لـ542

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا، على متن سفينة “دياموند” الموجودة في الحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، إلى 542.

ولقد كان القصد من وراء الحجر الصحي لمدة 14 يوما هو منع تفشي الفيروس، إلا أن السفينة أصبحت الآن تضم أكبر عدد من الحالات خارج الصين.

وتم السماح للركاب وأفراد الطاقم أخيرا بالنزول من السفينة السياحية، التي وصفها البعض بـ “السجن العائم”.

وقالت خبيرة الحميّات من جامعة كينغز كوليدج في لندن، الدكتورة ناتالي ماكديرموت، أنه من الواضح أن الحجر الصحي لم ينجح، وأصبحت السفينة الآن مصدرا للعدوى، حسبما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وكان ركاب السفينة، مضطرين على البقاء في مقصوراتهم، وتجنب الاتصال بالآخرين، لمدة أسبوعين.

وكان يسمح لمن لا يملكون نافذة أن يسيروا على سطح السفينة لمدة ساعة كل يوم، شريطة أن يرتدوا أقنعة طبية، ويحافظو على المسافة.