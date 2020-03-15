عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز الـ150 ألف شخصاً!

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العالم، 150 ألف شخص حتى اليوم الأحد.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن جامعة جونز هوبكنز، ومقرها في الولايات المتحدة، أن عدد المصابين بكورونا على مستوى العالم حتى الآن بلغ 156400 شخصا.

مع تسجيل 5833 حالة وفاة بسبب الوباء، عبر العالم.

وقد تعافى 73968 شخصا في العالم، حسب بيانات الجامعة، من الفيروس المستجد.

ولا تزال الصين أكبر بؤرة للفيروس في العالم، مع 80995 حالة إصابة و3203 حالات وفاة مسجلة.

وتأتي في المرتبة الثانية إيطاليا “21157 إصابة و1441 وفاة”، وإيران “12729 إصابة و611 وفاة”.

وكوريا الجنوبية “8086 إصابة و72 وفاة”، وإسبانيا “6391 إصابة و196 وفاة”.

ومن بين الدول الأكثر تضررا بالفيروس، كل من ألمانيا “4585 إصابة و9 وفيات”، وفرنسا “4481 إصابة و91 وفاة”.

والولايات المتحدة الأمريكية “2952 إصابة و57 وفاة”، وسويسرا “1359 إصابة و13 وفاة”، والمملكة المتحدة “1143 إصابة و21 وفاة”.

وفي العالم العربي لا تزال قطر أكبر بؤرة للفيروس مع 337 حالة إصابة مؤكدة، دون تسجيل وفيات.

وفي الجزائر، سجلت لحد الساعة 48 حالة إصابة، و4 وفيات.