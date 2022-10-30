عدد زبائن “أوريدو” يصل إلى 13 مليون مشترك

أعلنت مجموعة الإتصالات أوريدو، عن نتائجها المالية للثلاثي الثالث لسنة 2022.

وبلغت إيرادات “أوريدو” الجزائر 22.6 مليار دينار جزائري في الثلاثي الثالث لسنة 2022. ” 65,2 مليار دينار جزائري خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2022. مقابل 21.8 ملياردينار جزائري خلال الثلاثي الثالث لسنة 2021.

كما قدرت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بـ9 مليار دينار جزائري في الثلاثي الثالث لسنة 2022. كما بلغت 24.5 مليار دينار جزائري خلال التسعة أشهر الاولى لسنة 2022. مقابل 7.7 مليار دينار جزائري. أي بزيادة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021.

فيما يخص الاستثمارات، خصّصت أوريدو الجزائر خلال الثلاثي الثالث لسنة 2022 مايقارب 2.8 مليار دينار جزائري. فيما يخص عددالزبائن، فقد بلغ 13 مليون مشترك في نهاية سبتمبر 2022.

وبعد الإعلان عن هذه النتائج ،صرح المدير العام لـأوريدو، بسام يوسف آل إبراهيم، أن هذه النتائج المالية للثلاثي الثالث لسنة2022، والتي تجاوزت توقعاتنا، تعبر عن نجاعة وفعالية التوجه الاستراتيجي لـ أوريدو. والذي يركز على رقمنة خدماتها وتحديث وعصرنة معداتها التكنولوجية. بالأإضافة كذلك فإن هذه النتائج الإيجابية تحققت بفضل تفاني ومهنية والتزام جميع الموظفين لجهودهم الاستثنائية من أجل تقديم حلول وخدمات مبتكرة وحديثة للملايين من زبائننا. كما أجدّد عن إلتزام أوريدو على مواصلة استثماراتها. قصد المساهمة بقوة في تطوير قطاع الإقتصاد الرقمي في الجزائر”.

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