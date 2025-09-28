عدد ساعات تدريس الأستاذ الباحث.. هذا جديد اجتماع اتحادية التعليم العالي مع بداري

خلُص لقاء الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى حل مشكل الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الباحث.

وحسب ما صرّح به الأمين العام لـ Fnesrs مسعود عمارنة، فإن الاتحادية وفي سياق اجتماعها بالوزارة مع مدير التعليم والتكوين العاليين هذه الصبيحة. بخصوص الحجم الساعي، توصلت إلى حل مشكلة الحجم الساعي الأسبوعي. للأستاذ الباحث وتصويبه وبقائه على الصيغة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 08 / 130 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 24 - 103.

وفي سياق آخر، تم تناول ملفات مهمة أخرى لاسيما السكن وتحويل الأساتذة والمنحة السياحية والحوار ومناقشة مشاريع قرارات أخرى التي برمجت في اجتماعات لاحقة.