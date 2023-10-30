عدد سكان الجزائر في 2026 سيبلغ 48 مليون و700 ألف نسمة

وفقا للتوقعات الديموغرافية التي وضعتها مصالح الديوان الوطني للإحصائيات، سيصل عدد السكان الجزائريين المقيمين إلى 46,6 مليون نسمة في سنة 2023 و 47,3 مليون نسمة في سنة 2024 و 48,0 مليون نسمة في سنة 2025، و48,7 مليون نسمة في سنة 2026.

واشارت الحكومة في تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى أن عدد السكان المقيمين في الجزائر خلال سنة 2019، قدر بـ 43,4 مليون نسمة حتى 1 جويلية، حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات، بمعدل زيادة طبيعية قدره 1,93%. وقدر بـ 44,3 مليون نسمة في 1 جويلية 2020، و45,0 مليون نسمة في 1 جويلية 2021، و45,8 مليون نسمة في 1 جويلية 2022.