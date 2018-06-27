عدد سكان الجزائر 42.2 مليون نسمة حتى جانفي 2018

بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر42.2 مليون نسمة حتى 1 جانفي 2018، وهذا مقابل 41.3 مليون نسمة في 1 جانفي2017.

و40.4 مليون نسمة في 1 جانفي 2016، وشهد 2017 تجاوز عدد المواليد الأحياء مليون نسمة للعام الرابع على التوالي.

وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن عدد المواليد الأحياء المصرح بهم لدى مصالح الحالة المدنية بلغ العام الماضي 1.06 مليون نسمة.

وهذا بتراجع نسبته 0.7 بالمائة مقارنة بـ 2016.

وحسب الجنسي يتوزع عدد المواليد الأحياء في2017 إلى 541.189 ذكر و518.325 أنثى، ما يعني تسجيل ميلاد 104 ذكور لكل 100 أنثى.

حيث تصدرت العاصمة صدارة الولايات من حيث عدد المواليد الجدد في 2017 بـ 102.025 مولود.

متبوعة بسطيف 53.328 مولود، ووهران 41.285 مولود، وقسنطينة 38.112 مولود، وباتنة 36.808 مولود.

وفي ذات السياق اشار الديوان إلى إستقرار معدل الخصوبة مقارنة بما سجل في 2016 أي 3.1 طفل لكل امرأة.

كما أضاف المصدر أن الزيادة الطبيعية للسكان بلغت 870 الف نسمة في 2017، أي بنسبة نمو بلغت 2.09 بالمائة.

وأصدر اليوم الأربعاء المركز الوطني للإحصائيات، التوزيع الديموغرافي لسكان الجزائر حسب الفئات العمرية الى غاية 1 جويلية 2017.

وفيما يلي التوزيع الديموغرافي لسكان الجزائر حسب الفئات العمرية :

الفئة العمرية لأقل من سنة واحدة : 04.1 مليون نسمة.

1-4 سنة :91.3 مليون.

5-9 سنة: 19.4 مليون

10-14 سنة 25. 3 مليون

15-19 سنة : 96.2 مليون

20-24 سنة : 39.3 مليون

25-29 سنة: 72.3 مليون

30-34 سنة: 76.3 مليون

35-39 سنة: 31.3 مليون

40-44 سنة : 63.2 مليون

45-49 سنة: 27.2 مليون

50-54 سنة: 92.1 مليون

55-59 سنة:53.1مليون

60-64 سنة : 23.1مليون

65 -69 سنة: 91.0 مليون

70-74 سنة : 59.0 مليون

75-79 سنة:49.0 مليون

80-84 سنة : 32.0 مليون

85 سنة وأكثر : 0.23 مليون.