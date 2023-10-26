عدد شهداء غزة تجاوز 7 آلاف وعشرات آلاف المصابين والمفقودين

كشف المكتب الحكومي بغزة أن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 7 آلاف.

وأشار المكتب الحكومي بغزة أن هناك عشرات الآلاف من المصابين والمفقودين.

وأفاد المكتب الحكومي بغزة أن القطاع يعاني من نقص في الآليات لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وسجل المكتب في غزة، أكثر من 183 ألف وحدة سكنية قد تضررت بفعل العدوان المستمر. وأكثر من 28500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال وغير صالحة للسكن.

وتضرر 77 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية بعد أن دمرها الاحتلال. إضافة إلى تضرر 188 مدرسة منها 35 مدرسة خرجت عن الخدمة. و35 مسجدا تضرر بشكل كلي و3 كنائس تضررت بشكل بليغ.