عدد قتلى الزلزال في تركيا تجاوز 47 ألفا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد ضحايا زلزال الذي ضرب في 6 فيفري 2023 جنوب شرق تركيا، تجاوز 47 ألفا.

وقال أردوغان، بعد التوقيع على مرسوم حول إجراء الانتخابات العامة في 14 ماي: “لقد أثرت كارثة القرن بشكل أو بآخر على حياة حوالي 14 مليون مواطن في 10 محافظات. ونتيجة الزلازل المذكورة لقي أكثر من 47 ألف مواطن حتفهم. وتضرر وتعرض للإصابة أكثر من 115 ألف مواطن وتم إنقاذهم”.

وكشف أردوغان أن سلطات بلاده، تخطط لبناء نحو 244 ألف مبنى سكني جديد و75 ألف منزل ريفي للمتضررين خلال العام الجاري.