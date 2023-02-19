عدد مستخدمي البطاقة الذهبية سيرتفع إلى 14.5 مليون سنتي 2024/2023

يستهدف برنامج عمل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رفع عدد مستخدمي بطاقة الدفع الإلكتروني الذهبية إلى 14.5 مليون بغضون 2024/2023.

كما قال وزير البريد كريم بيبي تريكي، خلال مداخلة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة عبد الوهاب بارة. بمناسبة إفتتاح الطبعة الأولى لملتقى الجزائر للتكنولوجيات المالية والتجارة الإلكترونية. أن مؤسسة بريد الجزائر نجحت إلى يومنا هذا في تزويد أكثر من 10.4 مليون مواطن بالبطاقة الذهبية. وسيتم رفع هذا العدد إلى 14.5 مليون مستخدم خلال 2024/2023.

كما أشار إلى أنه في السنة الماضية 2022 لوحدها، تم تسجيل 1.9 مليون بطاقة جديدة وهذا ما سمح بنمو مؤشرات الدفع الالكتروني في الجزائر بشكل ملحوظ. كما اضاف أن ارتفاع عمليات الدفع الإلكتروني إلى 9 ملايين عملية سجلت في 2022 “وهو رقم يشمل العمليات المنجزة بالبطاقة الذهبية والبطاقة البيبنكية معا”. مقابل 200 ألف عملية دفع في 2019.

كما أكد الوزير أنه وفيما يتعلق بجهود تعزيز وتوسيع نطاق الأنترنت، فإن المؤشرات شهدت تطورا إيجابيا. إذ تم تسجيل أكثر من 48 مليون مشترك موصل بالأنترنت الثابت والنقال. ويتضمن هذا العدد 4.7 مليون مشترك عن طريق الهاتف الثابت بنهاية 2022. اي ما يتجاوز العدد المستهدف في مخطط العمل الذي يسعى إلى توصيل ثلثي المنازل بالأنترنت الثابتة بنهاية 2024. بالإضافةكذلك إلى أن عدد مستخدمي الانترنت النقال تجاوز الـ 44 مليون مشترك.

يذكر أن الطبعة الاولى لملتقى الجزائر للتكنولوجيات المالية والتجارة الإلكترونية، التي تنعقد إلى غاية اليوم الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”. تحت شعار “نحو عصرنة التعاملات المالية، خدمة للإقتصاد الرقمي. تنظم من طرف مؤسسة “قيديني” للتجارة الإلكترونية والتسويق. بالتعاون مع التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات وتجمع النقد الآلي. برعاية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وزير الرقمنة والاحصائيات ووزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

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