عدلان قديورة أول المعزين في وفاة الأسطورة لالماس

تقدم الدولي الجزائري عدلان قديورة، بتعازيه للشعب الجزائري، وعائلة لالماس، إثرى وفاة أسطورة كرة القدم الجزائرية حسان لالماس.

ونشر عدلان قديورة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بهذه المناسبة الأليمة، كتب فيها: “أرقد في سلام، إن لله وإن إله راجعون”.

وكان “الدبابة”، عدلان قديورة، أول لاعبيي المنتخب الوطني الجزائري، الذي تفاعل مع هذا الحادث الأليم، الذي أصاب كرة القدم الجزائرية.

يذكر أن اللاعب السابق لشباب بلوزداد، والمنتخب الوطني، حسان لالماس، توفي أمسية اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 سنة.