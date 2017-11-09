عاد الدولي الجزائري عدلان قديورة، بذاكرته لأيام الصبى، وبالتحديد لمناسبة طهارته، أين تقاسم جزء من هذه الذكرى مع متابعيه وعشاقه.

ونشر قديورة، عبرة حسابه الخاص على “تويتر”، صورة يظهر فيها عدلان في صغره مرتديا الزي التقليدي الجزائري الخاص “بالطهارة”.

وعلق متوسط ميدان نادي ميدلزبره الإنجليزي، عدلان قديورة على الصورة مغردا: “عودة لأيام الجزائر، دبابة صغيرة، طربوش، قندورة”.