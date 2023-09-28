عدلي:”المدرب بيولي ساعدني كثيرا بنصائحه وهذه البداية فقط”

عبر اللاعب الفرانكو الجزائري ياسين عدلي، عن سعادته بأول مشاركة أساسية مع ناديه ميلان في الكالتشيو الإيطالي، أمس الأربعاء، برسم مواجهة كالياري في الجولة السادسة.

وصرح عدلي عقب نهاية المواجهة التي فاز بها الروسونيري بثلاثية مقابل هدف:”خُضنا المواجهة بشكل جيد رغم صعوبتها، حيث كنا نعلم منذ البداية أننا سنعاني من الهجمات المرتدة في اللقاء”.

وأضاف عدلي:”المنافس تمكن من تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ورغم ذلك واصلنا اللعب بطريقتنا لتعديل النتيجة، وهو الأمر الذي أثمر عن تسجيل ثلاثية وحققنا الفوز”.

وتابع المتحدث:”أركّز على عملي بجدية وحاولت الاستمتاع بهذه المواجهة رفقة زملائي وسعيد بهذا الفوز، كون المدرب بيولي دائما ما يقدم لي النصائح قبل كل لقاء”.

وختم ياسين عدلي تصريحاته:”أنا سعيد وهذه البداية فقط، وسأبرهن للجميع أنه يمكن الاعتماد عليّ لتقديم الحلول في وسط الميدان، وتحت خدمة المدرب”.

للإشارة، شارك عدلي لأول مرة كأساسي مع ميلان أمام كالياري، لغاية الدقيقة 58 من الشوط الثاني، ونال تنقيط 7.8، وبنسبة 97% دقة تمريرات.