عدلي:”بن ناصر مقرب جدا مني”

كشف لاعب ميلان الإيطالي، وصاحب الأصول الجزائرية، ياسين عدلي، أن زميله اللاعب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، يعد من الأشخاص المقربين له داخل النادي.

وصرح عدلي، اليوم السبت، لموقع “لاغازيتا ديليو سبورتس”:” كنت على وشك مغادرة ميلان، لكن بذلي المزيد من المجهودات جعلني أكسب ثقة أكبر”.

وأوضح عدلي متحدثا:”يعد اللاعب بن ناصر، من أقرب الأشخاص إلي في النادي نظرا لأصولنا الجزائرية، بالإضافة للحارس مينيان، وثيو وجيرو لأننا فرنسيون كذلك”.

وختم عدلي حديثه:”نظرًا لأنني ما زلت شابًا، فأنا متأكد من أنني سأواصل التحسن. لقد كان زملائي قريبين مني، وهذا ليس أمرًا عاديًا، ولا أتذكر يوما أنني قدمت إلى الميلانيلو وأنا محبط”.