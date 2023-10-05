إعــــلانات
الرياضة

عدلي:”كل المباريات صعبة وأمام البياسجي سأقدم كل شيئ لفريقي”

بقلم فيصل زيان بوزيان
عدلي:”كل المباريات صعبة وأمام البياسجي سأقدم كل شيئ لفريقي”
  • 117
  • 0

كشف اللاعب الفرانكو الجزائري ولاعب ميلان الإيطالي ياسين عدلي، عن صعوبة المباريات المنتظرة في رابطة الأبطال هذا الموسم.

وصرح عدلي أمس الأربعاء بعد نهاية مواجهة فريقه الميلان أمام بوريسيا دورتموند لموقع AMAZONPRIME:”كل المباريات صعبة ولاتوجد السهلة منها، كنا نعلم أن مجموعتنا ستكون صعبة في رابطة الأبطال”.

وأضاف عدلي:”باريس سان جيرمان هو بيتي ونشأت هناك، ولكن الآن أريد أن أعطي كل شيء لميلان، وأركز على العمل بجد للنضوج لكي ألعب أكثر”.

يجدر الإشارة، سيواجه ياسين عدلي فريقه السابق الذي تكون في فئاته الصغرى باريس سان جيرمان بتاريخ 25 أكتوبر المقبل برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة الأبطال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/rYl4n
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر