عدلي:”هذه هي النصيحة التي قدمها لي إبراهيموفيتش”

تحدث اللاعب الفرانكو جزائري والناشط في صفوف نادي ميلان الإيطالي، عن النصائح التي كان يقدمها له النجم السويدي زميله في الروسونيري السابق زلاتان إبراهيموفيتش.

وصرح اللاعب ياسين عدلي، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس:”كنت مقريا من زلاتان، إنه رجل غير عادي، ويضيف قيمة إلى حياة الأشخاص”.

وأضاف عدلي:”إنه قادر على تحليل الأمور جيدًا وتقديم النصائح، لقد فعل ذلك كلاعب ومن الطبيعي أن يفعل ذلك كمسؤول.

وكشف عدلي عن النصيحة التي قدمها له النجم السويدي:”زلاتان قال لي اصمت واعمل، وستصل إلى مبتغاك، وذلك ماحدث”.

وللإشارة، عانى متوسط الميدان ياسين عدلي، في بداياته مع الروسونيري منذ إنضمامه للفريق عام 2021، وتمت إعارته لناديه السابق بوردو الفرنسي، بعدها لم ينل فرصته للبروز، لكن هذا الموسم تألق عدلي مع الميلان، وشارك مع الميلان هذا الموسم في 21 مباراة منها 13 مباراة كأساسي.