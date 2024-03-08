عدلي: “أتفهم غضب الجماهير الجزائرية”

تحدث الفرانكو جزائري ياسين عدلي، لاعب آسي ميلان الإيطالي، عن ردة فعل الجزائريين، عقب اعلان تفضيله اللعب لمنتخب فرنسا، على المنتخب الجزائري.

ونقل موقع “onze mondial”، التصريحات الأخيرة لعدلي، في هذا الخصوص، أين قال: “أتفهم غصب الجزائريين”.

كما أضاف متوسط ميدان نادي آسي ميلان: “قلت بأني سأقدم توضيحات مستقبلا، لشرح الأسباب”.

يذكر أن الطريقة التي أعلن بها ياسين عدلي، تفضيله اللعب لمنتخب فرنسا، على الخضر، أثارت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي الجزائري.